"Жевал жвачку": в Киеве водитель, вероятно, съел наркотики, когда его патрульные остановили для проверки. Видео

В Святошинском районе Киева стражи порядка остановили водителя, который, возможно, на глазах у инспекторов съел наркотики. Сам мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штраф в размере 17 тысяч гривен (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пакетик положили друзья, а жевал жвачку", – объяснение водителя с признаками опьянения, который, вероятно, съел наркотики прямо в автомобиле. Событие произошло в Святошинском районе. Блюстители порядка остановили транспортное средство Subaru под управлением 22-летнего гражданина", – рассказали в пресс-службе.

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Когда патрульные подошли к автомобилю, то увидели, что водитель что-то прячет в дверце и очень быстро что-то жует. Инспекторы пригласили его выйти на улицу и услышали резкий запах марихуаны от него и салона автомобиля. Кроме того, в карте двери заметили пустой зип-пакетик, в котором, вероятно, были наркотики.

Полицейские предупредили мужчину, что во время такого приема пищи есть риск подавиться, а последний проглотил все, что у него было во рту, и сообщил, что это была только жвачка. У водителя стражи порядка выявили признаки наркотического опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Проехать к врачу-наркологу гражданин отказался.

На нарушителя был составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева правоохранители обнаружили водителя, нарушившего ПДД и, как оказалось, сел за руль авто в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пытался избежать ответственности – пересел на заднее сиденье авто и делал вид, будто он спит.

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