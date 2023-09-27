В Киеве двое мужчин устроили стрельбу и скрылись на авто: водитель был под наркотиками. Фото

В Киеве двое мужчин на автомобиле Cadillac из-за конфликта устроили стрельбу, а затем скрылись. Когда нарушителей задержали, оказалось, что водитель был в состоянии наркотического опьянения, а у пассажира нашли пакетик с запрещенным веществом.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Злоумышленников передали следователям.

"Событие произошло на днях в Подольском районе. На линию 112 обратился гражданин, который сообщил, что у него возник конфликт с двумя мужчинами и во время спора последние произвели несколько выстрелов из пистолета, а затем скрылись на автомобиле", – рассказали правоохранители.

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Следуя на место вызова, на одной из улиц патрульные заметили авто по ориентировке, которое двигалось им навстречу. Полицейские догнали и остановили его. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили в автомобиле предмет похожий на пистолет, а у пассажира – зип-пакет с порошкообразным веществом, похожим на наркотики. Обоих мужчин задержали.

Кроме того, во время общения инспекторы заметили у водителя легковушки признаки наркотического опьянения. Пройти медицинское освидетельствование последний отказался – как оказалось, он в течение последнего года уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

На нарушителя составили админпротоколы за повторное, в течение года, управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 34 тысячи гривен) и за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов (штраф 425 гривен).

Для дальнейшего выяснения всех событий происшествия и предоставления правовой квалификации действиям задержанных патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева правоохранители остановили водителя, который, возможно, на глазах у инспекторов съел наркотики. Сам мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

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