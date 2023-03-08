В Киеве задержали двух мужчин: фотографировали военные объекты и блокпосты. Фото

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, фотографировавших объекты инфраструктуры и блокпосты. Злоумышленниками теперь занимаются следователи.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. За распространение информации о движении и расположении подразделений ВСУ предусмотрена уголовная ответственность.

Как рассказали правоохранители, одного из мужчин задержали на улице Резервной, который при появлении патрульных заметно занервничал и подозрительно вел себя.

"Во время поверхностной проверки в телефоне 26-летнего киевлянина инспекторы обнаружили приложение, через которое он фотографировал объекты инфраструктуры города и получал за это вознаграждение. Другой случай произошел на улице Богатырской. У 42-летнего мужчины патрульные обнаружили бинокль, записывающие приборы и записывающие приборы , в котором были изображения блокпостов и военных объектов Киева", – рассказали в пресс-службе.

В обоих случаях граждан передали следователям для установления всех обстоятельств. Следует добавить, что распространение информации о перемещении, движении или расположении подразделений ВСУ во время военного положения карается лишением свободы на срок до 8 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить мужчину, который пошел на сотрудничество с оккупантами. Злоумышленник за 1000 гривен фотографировал для РФ военные объекты.

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