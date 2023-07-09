В Киеве на Оболони из-за забытого утюга едва не сгорела квартира: бойцы ГСЧС спасли собаку. Фото, видео

В Оболонском районе Киева в воскресенье, 9 июля, возник пожар в многоэтажном жилом доме. Как оказалось, владелец квартиры забыл выключить утюг и уехал на дачу.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло на улице Приречной, 27 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Погибших нет, хозяин квартиры поехал на дачу и забыл выключить утюг! Оставил дома только собаку. Животное было без сознания, после кислородной маски только пришло в сознание", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть, как из окна квартиры на 7-м этаже идет дым. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, быстро потушили пожар.

Напомним, в Броварах Киевской области сгорел автомобиль Volkswagen, припаркованный у дома. По предварительной информации, водитель хотел зарядить аккумулятор с помощью удлинителя, протянутого с пятого этажа, но произошло короткое замыкание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области во вторник, 4 июля, загорелся автомобиль Mercedes, загруженный древесным углем. Предварительно, огонь возник из-за жары.

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