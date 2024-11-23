В Киеве возле Северного моста легковушка протаранила маршрутку: есть пострадавший. Фото и видео

В Деснянском районе Киева в субботу, 23 ноября, произошла авария с участием легковушки и маршрутки. По предварительной информации, пострадавший.

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Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на проспекте Романа Шухевича движение транспорта затруднено. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – призвали в пресс-службе.

Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, по предварительной информации в результате ДТП есть пострадавший.

На опубликованных в соцсети фото и видео можно увидеть последствия столкновения, в частности, легковушка ударила маршрутку с такой силой, что в салоне последней образовалась дыра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева легковушка на скорости протаранила четыре машины, после чего виновник ДТП перевернулся на сторону. Авария произошла на проспекте Петра Григоренко.

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