В Киеве на Позняках легковушка протаранила четыре авто и перевернулась. Видео

В Дарницком районе Киева легковушка на скорости протаранила четыре машины, после чего виновник ДТП перевернулся на бок. Авария произошла на проспекте Петра Григоренко.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Масштабное ДТП произошло на проспекте Григоренко. Автомобиль протаранил 4 авто после чего опрокинулся", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, что авария произошла вечером. На месте происшествия находились правоохранители, которые обследовали избитые машины и перевернувшийся на бок легковушку. Официальной информации о ДТП и пострадавших пока не поступало.

Напомним, вблизи села Пролиски Киевской области Volkswagen на скорости протаранил грузовик, который стоял во второй полосе движения из-за воздушной тревоги. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева пьяный водитель на пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку. После этого злоумышленник скрылся с места ДТП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!