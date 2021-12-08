В Киеве возле Офиса президента на автомобиль упало дерево. Фото

В Киеве на улице Банковой, недалеко от Офиса президента Украины, на дорогу упало дерево. В результате происшествия механические повреждения получил один из припаркованных автомобилей.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Прохожие, к счастью, не пострадали.

"На улице Банковой, 1/10 работники ШЭУ борются с последствиями непогоды в виде поваленного дерева. К сожалению, поврежден автомобиль Hyundai", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что инцидент произошел недалеко от забора, который разделяет улицу Банковую от площади возле Офиса президента. Дерево перегородило часть дороги, а коммунальщики приступили к ликвидации последствий ЧП.

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Кто будет оплачивать ремонт автомобиля Hyundai, который получил механические повреждения, не известно.

Напомним, в Голосеевском районе Киева 30 августа на автомобиль службы доставки "Новая почта" во время движения упало дерево. В результате происшествия машина получила механические повреждения, водитель не пострадал.

Кроме того, 30 августа в Шевченковском районе во время грозы на маршрутный автобус упало дерево. Пассажиры маршрутки не пострадали.

Ранее OBOZREVATELсообщал, что в Киеве в среду, 8 декабря, в течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах столицы прогнозируют гололед.