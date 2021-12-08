Киев накроет снегопад, на дорогах ожидается гололедица: синоптики предупредили об опасности 8 декабря

В Киеве в среду, 8 декабря, в течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах столицы гололедица.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева. Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

"По данным Укргидрометцентра, сегодня в Киеве в течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица. Водители, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте ПДД. Пешеходы, переходите дорогу только в установленных местах и используйте световозвращающие элементы", – подчеркнули в полиции.

Видео дня

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, температура воздуха в столице сегодня будет -1… 0. Весь день небо в городе будет покрыто облаками.

Утром начался дождь со снегом, после обеда пойдет сильный снег, который в течение оставшейся половины дня будет постепенно ослабевать. Возможно замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности.

Добавим, в четверг, 9 декабря, на протяжении всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Снег начнется еще до рассвета, но к середине дня он должен прекратиться. Температура воздуха -1… +2.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Погода в Украине в среду, 8 декабря, будет снежной и дождливой. На дорогах ожидается гололедица.