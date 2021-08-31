В Киеве во время бури на маршрутку упало дерево: в салоне находились пассажиры. Видео

В Шевченковском районе Киева 30 августа во время грозы на маршрутный автобус упало дерево. Инцидент произошел на улице Белоруской, 5.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. В момент ЧП в салоне маршрутки находились пассажиры (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На улице Белорусской, 5 (Лукьяновка) во время грозы дерево упало на маршрутку", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что ветки повредили лобовое стекло автобуса. Пострадали ли пассажиры, не сообщалось.

В свою очередь Telegram-канал dtp.kiev.ua сообщил, что ураган, который пронесся в столице в понедельник вечером, не пощадил столичную Детскую железную дорогу, расположенную на Сырце. В результате стихии, были повалены деревья, которые заблокировали пути.

Напомним, 30 августа Киев накрыла буря, которая наделала в украинской столице много бед. В частности, из-за ливня затопило станцию метро "Героев Днепра", ее работу временно ограничили. А людям пришлось выходить наружу по воде.

Из-за подтопления станции на улице Героев Севастополя, было временно остановлено движение трамваев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева от удара молнии 30 августа возник пожар. Изначально сообщалось, что загорелось кафе, однако позднее спасатели уточнили, что горело дерево.