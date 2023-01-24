В Киеве возле метро ''Крещатик'' грузовик протаранил 5 машин: есть пострадавший. Фото и видео

В Печерском районе Киева во вторник, 24 января, возле станции метро "Хрещатик" грузовик протаранил 5 автомобилей. Предварительно пострадавший.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины аварии установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Водитель грузовика не справился с управлением и протаранил пять автомобилей. Предварительно, известно об одном пострадавшем", – рассказал наш собеседник.

Стоит добавить, что в пресс-службе полиции Киева нам подтвердили информацию о ДТП недалеко от станции метро "Хрещатик" и добавили, что на месте аварии работают правоохранители.

Напомним, в пгт Калиновка Киевской области Skoda на скорости протаранила Opel, в результате чего механические повреждения получила еще одна легковушка. В больницу с переломом госпитализировали водителя одного из авто. В Белой Церкви Киевской области 23 января Opel выехал на тротуар, где протаранил забор, рядом с которым проходила женщина с 14-летней дочерью, в результате чего ребенок пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вышгородском районе Киевской области в понедельник, 23 января, легковушка на скорости съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП два человека погибли, а еще одного – госпитализировали в больницу.

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