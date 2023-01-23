На Киевщине легковушка выехала на тротуар и протаранилазабор: пострадал ребенок. Фото

В Белой Церкви Киевской области в понедельник, 23 января, Opel выехал на тротуар, где протаранил забор, рядом с которым находились женщина с 14-летней дочерью. В результате ДТП пострадал ребенок.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства аварии установят следователи.

"Предварительно было установлено, что 33-летний водитель Opel начал тормозить, однако не учел состояние дорожного покрытия. Он выехал на тротуар и врезался в ограждение частного дома, рядом с которым проходила мать с пострадавшим 14-летним ребенком. Предварительно, медики у девочки диагностировали ушиб коленного сустава", – рассказали в полиции.

В настоящее время несовершеннолетняя находится на дообследовании.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области столкнулись две легковушки, в результате чего пострадала беременная женщина. В городе Славутич Киевской области водитель автомобиля Geely сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пгт Калиновка Киевской области Skoda на скорости протаранил Opel, в результате чего механические повреждения также получила еще одна легковушка. В больницу с переломом госпитализировали водителя одного из авто.

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