В Киеве возле "красного" корпуса университета Шевченко загорелся BMW. Видео

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 12 января, загорелся припаркованный автомобиль. Происшествие произошло на улице Владимирской, напротив "красного" корпуса университета Шевченко.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причину пожара установят правоохранители.

"Перед" красным корпусом университета им. Т.Г. Шевченко загорелся автомобиль BMW. ГСЧС оперативно прибыли на место для ликвидации пожара", – говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео можно увидеть, что пожар возник на парковке напротив учебного заведения. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, в Деснянском районе столицы в субботу, 6 января, произошел пожар в частном гараже по улице Пуховской. Спасатели предотвратили возможный взрыв, когда вынесли из здания газовый баллон и бочку со смазкой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в понедельник, 8 января, недалеко от пересечения улиц Градинской и Радунской во время движения загорелся троллейбус. По предварительной версии, это произошло в результате поджога салона общественного транспорта.

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