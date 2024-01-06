В Киеве на Троещине спасатели предотвратили взрыв во время пожара. Подробности и фото

В Деснянском районе столицы в субботу, 6 января, произошел пожар в частном гараже по улице Пуховской. Спасатели предотвратили возможный взрыв, когда вынесли из здания газовый баллон и бочку со маслом.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 6 января в 11.50 поступило сообщение о пожаре на улице Пуховской Деснянского района столицы.

"Возгорание произошло в одноэтажном здании частного гаража. В 12:23 пожар был ликвидирован. Во время ликвидации пожара из здания вынесен газовый баллон и бочка со смазкой. Жертв и пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Вышгороде Киевской области в воскресенье, 31 января, предварительно, из-за оставленного на зарядке павербанка произошел пожар в многоэтажке. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли жительницу квартиры на 17 этаже.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Дитятки Киевской области произошел пожар в частном доме. Находившиеся рядом полицейские спасли из горящего здания женщину, однако, к сожалению, погиб 48-летний мужчина.

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