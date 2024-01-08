В Киеве на Троещине во время движения загорелся троллейбус: известны подробности. Фото и видео

В Деснянском районе Киева в понедельник, 8 января, по улице Градинской во время движения загорелся троллейбус. По предварительной версии, это произошло в результате поджога салона общественного транспорта.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причину пожара установят правоохранители.

"Градинская. Загорелся троллейбус на Троещине", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, никто из пассажиров загоревшегося на Троещине троллейбуса не пострадал. На месте работают специалисты "Киевпастранса" и правоохранители

"На Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А. Все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из пассажиров не обратился. По информации "Киевпастранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы. По предварительной версии, причина возгорания – поджог изнутри салона", – говорится в сообщении.

Напомним, в Вышгороде Киевской области в воскресенье, 31 января, предварительно, из-за оставленного на зарядке павербанка произошел пожар в многоэтажке. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли жительницу квартиры на 17 этаже.

В селе Дитятки Киевской области произошел пожар в частном доме. Находившиеся рядом полицейские спасли из горящего здания женщину, однако, к сожалению, погиб 48-летний мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе столицы в субботу, 6 января, произошел пожар в частном гараже по улице Пуховской. Спасатели предотвратили возможный взрыв, когда вынесли из здания газовый баллон и бочку со смазкой.

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