В Киеве возле Демеевской площади легковушка протаранила троллейбус. Видео

В Голосеевском районе Киева в четверг, 27 апреля, произошла авария с участием легковушки и троллейбуса. В результате ДТП образовалась пробка на Демеевской площади.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Водитель Hyundai Sonata протаранил троллейбус. Авария в Киеве на Демеевке на выезде на бульвар Николая Михновского (бывший Дружбы Народов). Без тяжелых травм", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что в результате ДТП на этом участке дороги возникла пробка в сторону бульвара Михновского. Информация о пострадавших в общественном транспорте пока не поступала.

Напомним, в Деснянском районе Киева правоохранители задержали едва не сбившего женщину водителя, а затем, пытаясь скрыться, протаранил несколько припаркованных машин. У него в крови обнаружили 1,58 промилле алкоголя.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в ночь с 26 на 27 апреля легковушка на скорости выехала на клумбу и перевернулась на крышу. Авария произошла на площади Конотопской битвы на Лесном массиве.

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