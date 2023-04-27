"Бункер Путина в приоритете!" Режим предложил россиянам самим защищать границу от украинцев

Через год после начала полномасштабного вторжения России в Украину ситуация в корне изменилась – теперь в РФ озаботились безопасностью собственных границ. Причем дела обстоят настолько серьезно, что режим уже решил переложить ответственность на жителей приграничья. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

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Власть расписалась в бессилии

Глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов предложил россиянам самим защищать границы. Можно было бы подумать, что это какая-то шутка, но нет.

Бывший замминистра обороны и аж генерал-лейтенант заявил пропагандистам, что для охраны российских границ нужно задействовать местное население. По его словам, это связано с тем, что у России нет возможностей охранять границы по всему периметру, как это было в СССР.

"К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно", – сказал он.

В российском сегменте Telegram после этого началась настоящая вакханалия. Жители приграничных областей РФ, особенно Брянской, Курской и Белгородской, зло комментировали слова главы оборонного комитета.

"Это что вообще происходит? Может, сразу сдадимся украинцам?!", "Получается, спасайся кто как может?", "Где наша армия?!", "Ну ясное дело, в приоритете бункер Путина!" – пишут шокированные россияне.

Причем большинство сходится во мнении, что, если даже границу должны охранять жители приграничных регионов, зачем вообще нужно это государство.

Позор ФСБ и ВС РФ

В России также обратили внимание, что глава комитета Госдумы РФ по обороне фактически поставил под сомнение эффективность работы погранслужбы ФСБ и ее способность справляться с возложенными на нее обязанностями. И стали искать другие причины для такого заявления.

"Либо Картаполов атакует ФСБ с ведома министерства обороны и это отражение конфликта между ведомствами, либо он просто подставляет свое бывшее руководство, либо не очень понимает последствия своих слов", – говорят в РФ.

Российский аналитик и блогер Анатолий Несмиян и вовсе засомневался в психическом здоровье властей и задался вопросом: а что же с армией?

"Просто интересно: а где вообще вторая армия мира? Куда она подевалась? Где все те то ли 70, то ли 80 процентов новейшего и аналогов не имеющего вооружения уже на боевом дежурстве, если стоит вопрос о раздаче автоматов населению приграничных регионов с предложением: автомат мы вам выдали, дальше крутитесь как хотите? И как вообще идея подрядить гражданское население на охрану границы будет выглядеть? Население за свой счет будет обеспечивать себя техникой, электроникой, системами слежения? А если враг верхом на беспилотнике, то вы ему и системы ПВО передадите? А водные преграды – к ним прилагаются военные речные флотилии. Их тоже раздавать? Гражданскому населению? Ребята, вы вообще здоровы или как?" – написал Несмиян.

Не сильно воодушевился предложением генерала и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин). Ранее он уже едко высказывался о неспособности страны-агрессора защитить собственную границу и даже говорил о том, что мог бы создать некую ЧВК для ее охраны. Однако теперь полковник ФСБ в отставке сам шокирован предложением Картополова "кинуть" на это дело жителей приграничья.

"На каком основании гражданские добровольцы будут охранять границу, на основании каких законов? Добровольцы-то найдутся, а вот кто будет отвечать за их действия и как они будут отвечать за свои действия?" – пишет Стрелков.

Тем в временем в РФ всерьез считают, что Вооруженные силы Украины спят и видят, как захватить российское приграничье. Строительство оборонительных заграждений в Брянской, Курской и Белгородской областях идет полным ходом.