В Киеве задержали пьяного водителя: едва не сбил женщину и, убегая, протаранил припаркованные авто. Видео

В Деснянском районе Киева правоохранители задержали едва не сбившего женщину водителя, а затем, пытаясь скрыться, протаранил несколько припаркованных машин. У него в крови обнаружили 1,58 промилле алкоголя.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На правонарушителя составили сразу три админматериала (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На днях, во время патрулирования в Деснянском районе, инспекторы получили вызов о нарушении ПДД. Заявитель сообщил, что увидел как автомобиль Mini Cooper чуть не сбил женщину и уехал с места. Патруль обследовали прилегающую территорию и обнаружили неподалеку машину, которую описал свидетель. Полицейские пытались остановить автомобиль, однако водитель не реагировал на это и ускорился, пытаясь скрыться", – рассказали в пресс-службе.

Во время преследования правонарушитель не справился с управлением и протаранил припаркованные автомобили, бросил машину и побежал. Патрульные догнали и задержали его. Прибор Драгер обнаружил у мужчины 1,58 промилле алкоголя в крови.

На водителя составили админпротоколы за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения (штраф 17 тысяч гривен), нарушения ПДД, которые привели к аварии (штраф 850 гривен) и за оставление места ДТП (штраф 3 400 гривен или административный арест на срок от десяти до десяти пятнадцати суток).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель во время проверки машины агрессивно вел себя с патрульными, а затем, пытаясь скрыться, сбил полицейского. Задержанному сообщили о подозрении.

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