В Киеве водитель под наркотиками ездил по тротуару. Фото

В Оболонском районе Киева правоохранители остановили ехавшего по тротуару водителя. У мужчины были признаки наркотического опьянения, а в салоне автомобиля обнаружили вещество, похожее на наркотическое.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили два админпротокола и передали его следователям.

"Событие случилось на днях в Оболонском районе. Патрулируя на улице Вышгородской, охранники порядка остановили автомобиль Toyota, который двигался по тротуару. Полицейские установили, что 31-летний водитель не имеет прав для вождения и находится за рулем с признаками наркотического опьянения. Инспекторы предложили гражданину пройти осмотр в медицинском учреждении, однако тот отказался", – рассказали в пресс-службе.

Патрульные добавили, что во время поверхностной проверки машины в водительской двери инспекторы обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, вероятно, наркотическим.

На мужчину составили админпротоколы за управление транспортом в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и управление транспортом лицом, не имеющим такого права (штраф 510 гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 16 января, автомобиль Subaru на скорости наехал на бордюр, после чего машину отбросило на забор и тротуар. Как оказалось, водитель легковушки сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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