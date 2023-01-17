В Киеве пьяный водитель наехал на бордюр, после чего машину отбросило на забор и тротуар. Фото

В Киеве в понедельник, 16 января, автомобиль Subaru на скорости наехал на бордюр, после чего машину отбросило на ограждение и тротуар. Как оказалось, водитель легковушки сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Авария произошла на улице Вышгородской.

"Вчера вечером патрульные получили сообщение об автопроисшествии в Киеве. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили автомобиль Subaru. Как пояснил водитель легковушки, он не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего машину отбросило на ограждение и тротуар", – рассказали в пресс-службе.

В ходе общения с водителем полицейские заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения, но пройти обследование в установленном законом порядке тот отказался. Кроме того, виновник не имел с собой водительского удостоверения и регистрационного документа на авто.

На правонарушителя составили админпротоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен), нарушение ПДД, что привело к ДТП (штраф 850 гривен) и управление транспортным средством без водительского удостоверения (штраф 425 гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева в понедельник, 16 января, произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. Водителя легковушки госпитализировали в больницу.

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