В Киеве водитель Jaguar на скорости вылетел на тротуар и сбил пешехода. Фото

В Дарницком районе Киева на Осокорках водитель Jaguar на скорости вылетел на тротуар и сбил пешехода. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства автопроисшествия установят правоохранители.

"В Киеве в Осокорках водитель тяжело травмировал беженца из Луганщины. Он не справился с управлением и вылетел на тротуар на своем Jaguar", – рассказали в соцсети.

Сообщается, что пострадавшего пешехода госпитализировали в медицинское учреждение, а водителя элитной легковушки впоследствии нашли на соседней улице.

На опубликованных фото можно увидеть последствия аварии, в частности, машина сбила ограничительный столбик, установленный на границе пешеходной дороги и проезжей части. Был ли водитель авто в состоянии опьянения, не сообщалось.

Напомним, в Киевской области в среду, 8 марта, между селами Старые Петровцы и Лютеж легковушка на скорости съехала с дороги и врезалась в дерево. Чтобы достать пострадавшего водителя из салона изуродованной машины, вызвали спасателей.

Вблизи села Гоголев Киевской области в среду, 8 марта, легковой автомобиль на скорости съехал в кювет и перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в пятницу, 10 марта, произошла авария на Северном мосту с участием грузового автомобиля. В результате ДТП движение из Оболони в направлении Деснянского района было полностью перекрыто.

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