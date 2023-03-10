В Киеве на Северном мосту произошло ДТП с участием грузовика: движение в сторону Троещины было перекрыто. Фото

В Киеве в пятницу, 10 марта, произошла авария на Северном мосту с участием грузового автомобиля. В результате ДТП движение с Оболони в направлении Деснянского района было полностью перекрыто.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Северный мост в направлении Троещина полностью перекрыт в результате ДТП. Планируйте путь заранее", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть последствия аварии. Грузовой автомобиль, судя по всему, протаранил отбойник, в результате чего машину развернуло и она перекрыла все три полосы. Из-за ДТП на этом участке дороги образовалась пробка. Чтобы попасть на Левый берег столицы, лучше воспользоваться мостом Метро. О погибших или пострадавших пока не сообщалось.

Напомним, в Дарницком районе Киева во вторник, 7 марта, произошла авария с участием трех легковых автомобилей и маршрутки. В результате ДТП на месте происшествия образовалась большая пробка. В Киевской области в среду, 8 марта, между селами Старые Петровцы и Лютеж легковушка на скорости съехала с дороги и врезалась в дерево. Чтобы достать пострадавшего водителя из салона изуродованной машины, вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Гоголев Киевской области в среду, 8 марта, легковой автомобиль на скорости съехал в кювет и перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик.

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