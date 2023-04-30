В Киеве во время тушения пожара в гараже обнаружили тело мужчины. Фото

В Днепровском районе Киева произошло в одном из гаражей на улице Миропольской загорелся автомобиль. Во время тушения огня спасатели обнаружили в помещении тело мужчины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины трагедии установят следователи.

По словам спасателей, к ним поступила информация о пожаре в гараже по улице Миропольской, 35, Днепровского района столицы.

"Во время ликвидации возгорания было обнаружено тело мужчины. Также в гараже сгорел автомобиль ВАЗ 2104. Сообщение о возгорании получили в 15:01, а в 15:44 огонь был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Причину возникновения пожара и обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранительные органы", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Борисполе Киевской области в четверг, 16 марта, возник пожар на территории автозаправочной станции. Загорелся бензовоз, в котором было 10 тыс. литров горючего. В Вышгородском районе Киевской области в ночь с 25 на 26 марта на скорости столкнулись две легковушки, а затем загорелись. Предварительно в результате ДТП пострадал 11-летний мальчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области в одном из парков загорелся детский мотоцикл. В тот момент на нем катался мальчик.

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