В Киевской области загорелся детский мотоцикл, на котором катался мальчик. Видео

В Белой Церкви Киевской области в одном из парков загорелся детский мотоцикл. В этот момент на нем катался мальчик.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причины возгорания неизвестны (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Киевщине в Белой Церкви во время прогулки сгорел детский мотоцикл. Парк им. Шевченко. Мальчик ехал на мотоцикле, там что-то замкнуло и он загорелся. Малыш не пострадал", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как пылает двухколесный детский транспорт, а на безопасном расстоянии от него находятся посетители парка.

Напомним, в Борисполе Киевской области в четверг, 16 марта, возник пожар на территории автозаправочной станции. Загорелся бензовоз, в котором было 10 тыс. литров горючего. В Вышгородском районе Киевской области в ночь с 25 на 26 марта на скорости столкнулись две легковушки, а затем загорелись. Предварительно в результате ДТП пострадал 11-летний мальчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в четверг, 16 марта, во дворе многоэтажного дома загорелся автомобиль. В какой-то момент в пылающей машине взорвался неизвестный предмет.

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