В Борисполе на АЗС загорелся бензовоз, перевозивший 10 тыс. литров горючего. Фото и видео

В Борисполе Киевской области в четверг, 16 марта, возник пожар на территории автозаправочной станции. Загорелся бензовоз, в котором было 10 тыс. литров горючего.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Пожар в Борисполе по ул. Михаила Калмыкова, 26, на территории АЗС "Мотто". Загорелся бензовоз DAF", – говорится в сообщении.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов подтвердил информацию о том, что загорелась цистерна с бензином.

"По словам водителя грузовика, сегодня около 5 утра он направлялся в Черкассы, остановился на АЗС, включил отопление, а через некоторое время увидел возгорание под кабиной. В цистерне находилось 10 тыс. литров горючего. К счастью, благодаря своевременной работе работников ГСЧС Киевской области удалось потушить пожар и избежать возгорания в резервуарах автозаправочной станции", – добавил Небытов.

Напомним, в Деснянском районе Киева во вторник, 7 марта, возник пожар в подсобном помещении подземного паркинга. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины. В селе Калиново Киевской области возник пожар в частном доме. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело владельца жилья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области во вторник, 14 марта, в частном таунхаусе произошел взрыв системы автономного электроснабжения, есть пострадавшие.

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