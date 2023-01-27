В Киеве во время пожара в многоэтажке пострадал мужчина, пытавшийся самостоятельно потушить огонь. Фото

В Шевченковском районе Киева в четверг, 26 января, возник пожар в многоэтажном доме. В результате происшествия пострадал мужчина, пытавшийся самостоятельно потушить огонь.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС. Возгорание произошло в доме по улице Рижской, 14.

По словам спасателей, о пожаре в Шевченковском районе они узнали 26 января в 12.53.

"По прибытию бойцы установили, что на лестничной клетке 6-го этажа 9-этажного жилого дома произошло возгорание мусора. До приезда спасателей житель дома пытался самостоятельно потушить пожар, однако ему это не удалось. Мужчина был передан специалистам медицинской помощи для осмотра, помощь была предоставлено на месте. В 13:16 бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание на площади 5 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.

Причину пожара установят правоохранители.

Напомним, в селе Гнедин Киевской области в пятницу, 20 января, возник пожар в церкви. Спасатели тушили огонь на площади 375 квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в среду, 25 января, во время тушения пожара в многоэтажке бойцы ГСЧС спасли пенсионера. По предварительной причине, огонь возник из-за неправильного использования свечей для освещения.

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