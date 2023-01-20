В Киевской области произошел масштабный пожар в церкви. Фото

В селе Гнедин Киевской области в пятницу, 20 января, возник пожар в церкви. Спасатели тушили огонь на площади 375 кв. м.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, сообщение о возгорании здания храма в селе Гнедин на улице Соборной к ним поступило 20 января в 09:39.

"По прибытию было установлено, что горит церковь святого Николая-Чудотворца на площади 375 кв. м. Наблюдалось сильное задымление. Огонь был локализован в 11:18 и ликвидирован в 12:06", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Броварах Киевской области в понедельник, 9 января, в многоэтажке взорвался баллончик в портативной туристической плитке, стоявшей на электроплите. В результате происшествия были повреждены окна и двери квартиры.

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области во вторник, 10 января, произошел взрыв в магазине. По предварительной информации, его причиной был аккумулятор, подключенный к инвертору.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева в ночь с 19 на 20 января сгорели два МАФа, установленных у входа на станцию метро "Лукьяновская". По словам очевидцев, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

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