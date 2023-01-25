В Киеве на Оболони из-за неправильного использования свечей едва не погиб пенсионер

В Оболонском районе Киева в среду, 25 января, во время тушения пожара в многоэтажке бойцы ГСЧС спасли пенсионера. По предварительной причине, огонь возник из-за неправильного использования свечей для освещения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Событие произошло на улице Лайоша Гавро, 4.

По словам спасателей, сообщение о пожаре на Оболони к ним поступило 25 января в 01:17.

"По прибытию на место было установлено, что в одной из квартир на 3 этаже 9-этажного жилого дома, в комнате возник пожар. Спасатели сразу приступили к тушению. В 01:36 возгорание было локализовано на площади 8 квадратных метров, а в 01: 44 – ликвидировано", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что во время тушения огня был спасен мужчина, 1942 года рождения. Пострадавший был передан медикам, после осмотра киевлянин, с предварительным диагнозом отравления продуктами горения, был госпитализирован в медицинское учреждение.

В результате пожара повреждены личные вещи и закопчены стены и потолок квартиры. По предварительной информации возгорание произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации свечей для освещения. Окончательную причину установят правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Гнедин Киевской области в пятницу, 20 января, возник пожар в церкви. Спасатели тушили огонь на площади 375 квадратных метров.

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