В Киеве во время пожара бойцы ГСЧС спасли четырех человек. Подробности и фото

В Соломенском районе Киева произошел пожар в пятиэтажном доме. Во время тушения огня спасатели вывели на свежий воздух четырех человек.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"6 мая в 4:12 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на переулке Моторном. Возгорание произошло в квартире на 4 этаже пятиэтажного жилого дома. В ходе тушения пожара 4 человека выведены на свежий воздух. Возгорание ликвидировано в 5:02", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в субботу, 1 июня, возник пожар в электрощитовых с 1 по 14 этаж многоэтажного дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС, в частности, спасли троих детей. В Подольском районе столицы во вторник, 4 июня, произошло два пожара в многоэтажных домах. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли трех человек.

Как сообщал OBOZ.UA, на границе столицы и Киевской области в среду, 5 июня, произошел пожар в неэксплуатированном здании бывшего "Электронмаша". На 11 этаже горел мусор.

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