Под Киевом произошел пожар в заброшенном многоэтажном здании "Электронмаша". Подробности и видео

На границе столицы и Киевской области в среду, 5 июня, произошел пожар в неэксплуатированном здании бывшего "Электронмаша". На 11 этаже горел мусор.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"Произошел пожар на 11 этаже неэксплуатированного здания – горел мусор на территории около 30 квадратных метров. Спасатели оперативно потушили пожар. Информации о пострадавших или погибших не поступало", – уточнил наш собеседник.

Следует добавить, что согласно сообщениям в соцсетях, это здание бывшего "Электронмаша" на Большой Кольцевой.

Напомним, в Киеве в субботу, 1 июня, возник пожар в электрощитовых с 1 по 14 этаж многоэтажного дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС, в частности, спасли троих детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева во вторник, 4 июня, произошло два пожара в многоэтажных домах. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли трех человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!