В Киеве во время пожаров в двух многоэтажках спасли трех человек. Подробности, фото и видео

В Подольском районе Киева во вторник, 4 июня, произошло два пожара в многоэтажных домах. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли трех человек.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

"4 июня в 19:17 поступил вызов о возгорании в многоэтажке на улице Василия Порика, 14. В ходе тушения спасены два человека. В 20:02 пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, по словам спасателей, подобный вызов поступил в 19.37. На улице Василия Порика, 17-Б, в многоэтажном доме произошло возгорание в квартире на 8 этаже.

"В ходе разведки был обнаружен мужчина без признаков жизни. После проведения реанимационных мероприятий, пострадавший госпитализирован в ожоговый центр. Пожар на площади 10 кв. м ликвидировали в 20:08", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 1 июня, возник пожар в электрощитовых с 1 по 14 этаж многоэтажного дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС, в частности, спасли троих детей.

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