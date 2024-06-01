В Киеве в доме загорелись электрощитовые на 14 этажах: среди спасенных есть дети. Фото

В Киеве в субботу, 1 июня, возник пожар в электрощитовых с 1 по 14 этаж многоэтажного дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС, в частности, спасли троих детей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания будут устанавливать правоохранители.

По словам спасателей, 1 июня в 11:12 они получили поступившее сообщение о пожаре на улице Виталия Скакуна, в Соломенском районе города.

"На месте пожарные установили, что произошло возгорание в электрощитовой с 1 по 14 этаж и возгорание электрооборудования в подвальном помещении, 16-этажного жилого дома. Наблюдалось сильное задымление с 1 по 16 этаж, поэтому пожарные осуществляли поиск людей, которые самостоятельно не могли выбраться из задымленных квартир. Пожар ликвидирован в 12:44", – рассказали в ГСЧС.

Как отметили в пресс-службе, спасение людей осложнялось плотной парковкой гражданских автомобилей, из-за чего спецтехника спасателей не могла проехать к месту происшествия. В ходе разведки были спасены трое детей и восемь взрослых. Трем взрослым была оказана медицинская помощь. Предварительный диагноз – острая реакция на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области в среду, 29 мая, ночью произошел пожар в 26-этажном жилом доме. Во время тушения огня спасатели эвакуировали из многоэтажки 30 жителей.

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