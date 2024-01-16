В Киеве на Теремках во время движения загорелась маршрутка: известны подробности. Фото и видео

В Голосеевском районе Киева во вторник, 16 января, во время движения загорелось маршрутное такси. Событие произошло на проспекте Академика Глушкова.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину и обстоятельства пожара установят правоохранители.

По словам спасателей, 16 января в 06:48 в них поступило сообщение о пожаре на проспекте Академика Глушкова.

"Воспламенение произошло в моторном отсеке маршрутного такси, которое находилось на проезжей части дороги. В 07:17 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Деснянском районе Киева в понедельник, 8 января, недалеко от пересечения улиц Градинской и Радунской во время движения загорелся троллейбус. По предварительной версии, это произошло в результате поджога салона общественного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 12 января, загорелся припаркованный автомобиль. Происшествие произошло на улице Владимирской, напротив "красного" корпуса университета Шевченко.

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