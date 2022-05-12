В Киеве во время движения с грузовика на дорогу упал МАФ. Видео

В Оболонском районе Киева на проспекте Степана Банедры образовалась пробка. Ее причиной стал МАФ, который упал с прицепа грузовика на проезжую часть.

Об этом сообщили в социальных сетях. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Огромная пробка с самого утра образовалась на проспекте Степана Бандеры из-за грузовика, с которого упал МАФ, задев трактор местного коммунальной службы. К счастью, никто не пострадал. Проезд транспорта осуществляется по одной полосе", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что часть МАФа оказалась на проезжей части и перегородила две полосы.

Напомним, в Днепровском районе Киева в ночь с 8 на 9 мая Toyota Land Cruiser на скорости протаранил восемь автомобилей.

В столичном Святошинском районе автомобиль Mitsubishi Lancer на скорости протаранил бетонные блоки и противотанковые ежи. Сила удара была такой, что у машины двигатель вмялся в середину салона.

Как писал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в среду, 11 мая, автомобиль Ford на скорости протаранил установленное на дороге ограждение. В результате аварии погибли водитель легковушки и его пассажир.