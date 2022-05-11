В Киеве легковушка на скорости протаранила бетонные блоки. Фото

В Святошинском районе Киева автомобиль Mitsubishi Lancer на скорости протаранил бетонные блоки и противотанковые ежи. Сила удара была такой, что у машины двигатель вмялся в середину салона.

Об этом сообщили в социальных сетях. Инцидент произошел на проспекте Победы, 95.

"Водитель легковушки не заметил конструкции и въехал в них, потеряв двигатель и передние колеса. О пострадавших не сообщается", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что в результате ДТП автомобиль получил серьезные механические порождения. Почему водитель легковушки не заметил ограждения и был ли он пьян, не сообщалось.

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Напомним, ранее в одном из районов Киеве легковой автомобиль на скорости протаранил бетонные блоки, которые были установлены на одной из полос дороги. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

В Белоцерковском районе Киевской области водитель Volvo V70 не справился с управлением и протаранил блокпост. Как оказалось, мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в ночь с 8 на 9 мая Toyota Land Cruiser на скорости протаранил восемь автомобилей.