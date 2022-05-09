В Киеве молодежь на внедорожнике протаранила восемь автомобилей. Фото

В Днепровском районе Киева в ночь с 8 на 9 мая Toyota Land Cruiser на скорости протаранил восемь автомобилей. По предварительной информации, никто не пострадал.

Об этом сообщили в социальных сетях. Якобы авария случилась на улице Регенераторной.

"Масштабное ночное ДТП в Киеве. Молодые люди на Toyota Land Cruiser в дворовом проезде протаранили восемь автомобилей. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что в результате ДТП пострадали машин, которые стояли в специальном "парковочном кармане". Был ли водитель внедорожника пьяным, не сообщалось.

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Напомним, в близи села Глушки Киевской области легковой автомобиль на скорости протаранил установленные на дороге бетонные блоки. От полученных травм водитель машины погиб.

В Белоцерковском районе Киевской области водитель Volvo V70 не справился с управлением и протаранил блокпост. Как оказалось, мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области произошла авария с участием автомобилей Hyundai, Renault и ЗАЗ. В результате ДТП погибла женщина, а еще несколько человек получили травмы, в том числе и дети.