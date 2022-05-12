В Киеве на Троещине легковушка на скорости протаранила ограждение: есть погибшие. Видео

В Деснянском районе Киева в среду, 11 мая, автомобиль Ford на скорости протаранил установленное на дороге ограждение. В результате аварии погибли водитель легковушки и его пассажир.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. ДТП произошло на улице Радунской (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Предварительно было установлено, что автомобиль Ford на большой скорости ехал по проезжей части. В какой-то момент водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с временным заградительным сооружением", – рассказали в полиции.

От полученных травм на месте ДТП погибли водитель и его пассажир. Прибывшие на место аварии медики только констатировали их смерть. По факту ДТП с погибшими открыто уголовное производство.

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