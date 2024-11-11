В Киеве в одном из районов была обнаружена взрывоопасная находка. Подробности и фото

В Подольском районе Киева местные жители обнаружили боеприпас. Чтобы удалить его, на место происшествия, вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Опасную находку вывезли на специальный полигон.

"Артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны обнаружили в Подольском районе столицы. Боеприпас изъяли и обезвредили пиротехники. Позже снаряд будет уничтожен в соответствии с установленным порядком. Следует знать каждому! Какие-либо боеприпасы нельзя передвигать и трогать. Если заметили что-нибудь подозрительное, не подходите, а сразу звоните "101", – призвали спасатели.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области жители одного из населенных пунктов обнаружили на поле остатки ракеты X-55. Чтобы удалили "находку", на место вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области на территории промышленной зоны обнаружили боевую часть БпЛА "Герань" (Shahed-136). На место происшествия вызвали саперов ГСЧС.

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