В Киеве таксист протаранил машину скорой помощи. Подробности и фото

В Святошинском районе Киева во вторник, 16 января, автомобиль службы такси протаранил машину скорой помощи. Транспорт медиков ехал с включенной сиреной и проблесковыми маячками.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"На повороте с проспекта Палладина на улицу Булаховского таксист на Hyundai совершил ДТП с каретой скорой помощи, возвращавшейся с включенной сиреной и проблесковыми маячками", – говорится в сообщении.

На опубликованном в сети фото можно увидеть последствия ДТП. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в субботу, 13 января, произошла авария с участием троллейбуса и автомобиля. В результате ДТП часть дороги была буквально усеяна обломками легковушки. В Святошинском районе столицы в воскресенье, 14 января, Skoda Fabia на скорости въехала в металлический отбойник. Чтобы достать из машины водителя, зажатого между водительским сиденьем и приборной панелью, вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 15 января, на мосту Патона произошла авария с участием трех легковушек. В результате ДТП на путепроводе образовалась пробка в обе стороны.

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