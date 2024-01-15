В Киеве на мосту Патона произошло тройное ДТП: образовалась большая пробка. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 15 января, на мосту Патона произошла авария с участием трех легковушек. В результате ДТП на путепроводе образовалась пробка в обе стороны.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Мост Патона стоит из-за аварии. На съезде на левый берег столкнулись три авто. Одно выбросило на раздельные барьеры. Движение затруднено, автомобили с правого берега частично пропускают по встречной", – говорится в сообщении.

На публикуемых фото и видео можно увидеть последствия ДТП. Информации о погибших пока не поступало.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в субботу, 13 января, произошла авария с участием троллейбуса и автомобиля. В результате ДТП часть дороги была буквально усеяна обломками легковушки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в воскресенье, 14 января, Skoda Fabia на скорости въехала в металлический отбойник. Чтобы достать из машины водителя, зажатого между водительским сиденьем и приборной панелью, вызвали спасателей.

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