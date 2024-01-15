В Киеве легковушка протаранила отбойник: водителя зажало между сиденьем и приборной панелью. Фото
В Святошинском районе Киева в воскресенье, 14 января, Skoda Fabia на скорости въехала в металлический отбойник. Чтобы достать из машины водителя, зажатого между водительским сиденьем и приборной панелью, вызвали спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.
По словам спасателей, 14 января в 21:56 к ним поступило сообщение от службы "103" о том, что на проспекте Берестейском произошла авария.
"В результате столкновения автомобиля Skoda Fabia с металлическим отбойником, водителя зажало между водительским сиденьем и приборной панелью. Спасатели с помощью электроинструмента деблокировали пострадавшего и передали медикам", – уточнили в ГСЧС.
Напомним, в Киеве полицейские задержали водителя, сбившего женщину на переходе и скрывшегося с места ДТП. Как оказалось, нарушитель находился за рулем авто в состоянии опьянения – 2,24 промилле алкоголя в крови.
Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в субботу, 13 января, произошла авария с участием троллейбуса и автомобиля. В результате ДТП часть дороги была буквально "усеяна" обломками легковушки.
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