В Киеве в Голосеевском парке во время толоки обнаружили обломки русского дрона. Фото

В Голосеевском районе Киева во время толоки обнаружили обломки российского БПЛА. Событие произошло в субботу, 27 июля, вблизи одноименных прудов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Опасную находку изъяли правоохранители.

"В Голосеевском парке произошло не просто приятное, но и полезное событие – благотворительный Марш уборки организованный UANIMANLS, к которому присоединились наши огнеборцы… Совместно с другими небезразличными гражданами спасатели вместе убирали территорию вокруг Голосеевских прудов. В ходе мероприятия была обнаружена опасная находка – обломки вражеского БПЛА", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия вызвали правоохранителей для дальнейшей передачи материалов на исследования.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области в понедельник, 17 июня, мужчина обнаружил во время работ в частном хозяйстве противопехотную осколочную гранату. Чтобы удалить боеприпас, на место вызвали саперов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в селе Демидов Киевской области местный житель нашел во собственном дворе два артиллерийских снаряда. Чтобы удалить взрывоопасные предметы, на место вызвали саперов.

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