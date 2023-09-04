В Киеве 4 сентября сообщили о заминировании всех школ и колледжей

В Киеве в понедельник, 4 сентября, к правоохранителям поступило сообщение о заминировании всех средних школ города. Соответствующие службы приступили к проверке учебных заведений.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Граждан призывали сохранять спокойствие.

"Столичная полиция вновь получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей Киева. Работники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры. Что касается эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации" , – сообщили в КГВА.

Напомним, 1 сентября также было сообщение о заминировании всех школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

17 июля в полицию поступило сообщение о заминировании одной из больниц Киева. Из соображений безопасности из учреждения эвакуировали около 250 пациентов и более 200 человек медперсонала. Осмотревшие помещение сотрудники полиции взрывчатки не нашли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером в воскресенье, 23 июля, всех посетителей и работников эвакуировали из торгово-развлекательного центра River Mall на Днепровской Набережной. В полицию поступила информация, что здание может быть заминировано.

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