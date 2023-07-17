В Киеве из-за сообщения о минировании больницы эвакуировали более 250 человек

В Киеве в понедельник, 17 июля, в полицию поступило сообщение о минировании больницы. Из соображений безопасности из медучреждения эвакуировали около 250 пациентов и более 200 человек медперсонала.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На месте работали экстренные службы.

"По сообщениям о заминировании больницы скорой медицинской помощи эвакуировали почти 250 пациентов и более 200 человек медперсонала. Работают также кинологи", – рассказал Кличко.

Позже мэр Киева уточнил, что сотрудники полиции осмотрели помещение больницы и не обнаружили взрывчатку. Информация оказалась ложной.

Напомним, в милицию в четверг, 20 апреля, поступило сообщение о минировании одного из объектов на территории Киево-Печерской лавры. Из-за этого был временно перекрыт доступ в Национальный заповедник. Кроме того, вблизи Макарова Киевской области дети во время прогулки обнаружили противопехотную мину. Взрывоопасный предмет находился в боевом положении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Макаровском районе Киевской области была обнаружена ракета от переносного зенитного комплекса российских оккупантов. Ее нашли вблизи села Наливайковка.

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