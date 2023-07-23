В Киеве "заминировали" ТРЦ River Mall: всех работников и посетителей эвакуировали

В Киеве вечером в воскресенье, 23 июля, всех посетителей и работников эвакуировали из торгово-развлекательного центра River Mall на Днепровской Набережной. В полицию поступила информация, что здание может быть заминировано.

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Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Судя по информации из сети, эвакуацию объявили около 22:25 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Внутри и снаружи ТРЦ сотрудники включили запись, предупреждающую о том, что проводится срочная эвакуация. Всех просили сохранять спокойствие и выйти из помещения.

Стоит отметить, что люди далеко от ТРЦ не отходили. Фейковые "минирования" многолюдных мест для украинцев уже не в новинку. Преступники, терроризирующие таким образом мирных жителей, были особенно активными в начале 2022 года, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Под River Mall стояли полицейские и пожарные машины с включенными маячками, а также скорая помощь. Проверкой безопасности ТРЦ занялись правоохранители.

Как писал OBOZREVATEL,17 июля в полицию поступило сообщение о минировании одной из больниц Киева. Из соображений безопасности из учреждения эвакуировали около 250 пациентов и более 200 человек медперсонала. Сотрудники полиции, осмотревшие помещение, взрывчатку не нашли.

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