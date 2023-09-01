В Киеве сообщили о заминировании всех школ города

В Киеве в пятницу, 1 сентября, в милицию поступило сообщение о заминировании всех средних школ города. Соответствующие службы приступили к проверке учебных заведений.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Граждан призывали сохранять спокойствие.

"Столичная полиция получила информацию о заминировании всех средних школ, расположенных в Киеве. Сотрудники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости", – сообщили в пресс-службе.

В КМВА добавили, что решение об эвакуации детей и учителей из помещений будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией.

Напомним, 17 июля в полицию поступило сообщение о заминировании одной из больниц Киева. Из соображений безопасности из учреждения эвакуировали около 250 пациентов и более 200 человек медперсонала. Осмотревшие помещение сотрудники полиции взрывчатки не нашли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером в воскресенье, 23 июля, всех посетителей и работников эвакуировали из торгово-развлекательного центра River Mall на Днепровской Набережной. В полицию поступила информация, что здание может быть заминировано.

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