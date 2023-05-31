В Киеве изменили работу синей линии метрополитена: что произошло

В Киеве в среду, 31 мая, на станции "Дворец "Украина" пассажирка попала под поезд, женщина погибла. Из-за чрезвычайного происшествия с летальным исходом была изменена работа синей линии столичной подземки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Около 18 часов работу метрополитена в обычном режиме возобновили, правоохранители расследуют детали трагедии.

"Движение поездов синей линией метро осуществляется от станции "Героев Днепра" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Лыбидская" до станции "Теремки". На станции "Дворец "Украина" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызвали все необходимые службы, в том числе медиков. Проводится необходимая работа", – рассказали сразу после трагедии в пресс-службе.

В КГГА тогда предостерегли, что закрыты на вход и выход станции "Площадь Украинских Героев" (бывшая "Площадь Льва Толстого"), "Олимпийская" и "Дворец "Украина".

В 17:49 в КГГА сообщили о возобновлении работы станций "Олимпийская" и "Площадь Украинских Героев". Еще через 15 минут спустя заработала и станция "Дворец Украина", а Киевский метрополитен возобновил работу в обычном режиме.

"Метрополитен возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажирки на путях на станции "Дворец Украина". К сожалению, случай летальный, все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Графики движения поездов постепенно восстанавливаются", – сообщили в КГГА в 18:05.

Напомним, в метро Киева во время воздушной тревоги можно получить стулья и питьевую воду. Для граждан в качестве укрытия доступны при необходимости 46 подземных станций. В Киеве в пятницу, 14 апреля, временно останавливали движение поездов на "зеленой" ветке метро. На станции "Дружбы народов" на рельсы упал пассажир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 11 мая, из-за неисправности возникли проблемы с движением на "зеленой" линии метро. Поезда ездили от станции "Дорогожичи" до станции "Красный хутор".

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