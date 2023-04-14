В метро Киева на зеленой ветке останавливали движение поездов: на пути упал пассажир

В Киеве в пятницу, 14 апреля, временно останавливали движение поездов на зеленой ветке метро. На станции "Дружбы народов" на рельсы упал пассажир.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"По предварительной информации, утром на станции метро "Дружбы Народов" на путь внезапно упал пассажир. Из-за этого на зеленой ветке подземки временно останавливали движение поездов. Мужчину достали и передали медикам, которые его госпитализировали в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в КГГА, инцидент произошел в 7:10, из-за чего в течение 30 минут была ограничена работа метрополитена на зеленой линии. Были закрыты на вход станции: "Печерская", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич".

Напомним, в Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" девушка решила совершить самоубийство, прыгнув под поезд. К счастью, машинист вовремя заметил ее и успел затормозить.

В столице правоохранитель спас мужчину, которому стало плохо в переходе у станции метро "Васильковская". Полицейский с помощью дефибриллятора предоставил прохожему, у которого отсутствовало дыхание и сердцебиение, медицинскую помощь до приезда врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение о запрете проезда поездов Киевского метрополитена через мосты во время воздушной тревоги принималось по соображениям безопасности. В настоящее время пассажиры должны быть защищены и находиться в укрытиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!