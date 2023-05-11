В Киеве на "зеленой" линии в тоннеле останавливался поезд с пассажирами: что произошло

В Киеве в четверг, 11 мая, из-за неисправности возникли проблемы с движением на "зеленой" линии метро. Поезда ездили от станции "Дорогожичи" до станции "Красный хутор".

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты оперативно устранили проблему.

"В метро техническая неисправность поезда на перегоне зеленой ветки между станциями "Сырец" – "Дорогожичи". Движение поездов по зеленой линии осуществляется от станции "Дорогожичи" до станции "Красный хутор". Специалисты на месте устраняют проблему. Станция "Сырец" временно закрыта" пассажиров на вход и выход", – отметили в пресс-службе.

Позднее в пресс-службе КГГА сообщили, что станция "Сырец" открыта на вход и выход для пассажиров, неисправность была устранена, а Киевский метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним, в метро Киева во время воздушной тревоги можно получить стулья и питьевую воду. Для граждан в качестве укрытия доступны при необходимости 46 подземных станций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в пятницу, 14 апреля, временно останавливали движение поездов на "зеленой" ветке метро. На станции "Дружбы народов" на рельсы упал пассажир.

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