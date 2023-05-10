В метро Киева во время воздушной тревоги можно получить стулья и питьевую воду. Для граждан в качестве укрытия доступны, при необходимости, 46 подземных станций.

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Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Жителей столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Напоминаем, что столичное метро работает в режиме укрытия круглосуточно. Во время воздушной тревоги на 46 подземных станциях доступны санузлы, питьевая вода и стулья. Для того, чтобы воспользоваться стульями, необходимо подойти к работнику станции, который в настоящее время находится на платформе", – рассказали в пресс-службе.

В то же время гражданам, желающим переждать воздушную тревогу в подземке, посоветовали брать с собой теплые вещи, поскольку на подземных станциях прохладно. Ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.

Проход на станцию в комендантский час (с 00:00 до 05:00) во время воздушной тревоги такой:

при входе в метрополитен как укрытие обязательно необходимо иметь документ – удостоверение личности;

проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 26 марта работу столичного метрополитена продлили на 1 час. При этом закрываться станции на линиях будут в разное время с учетом следования последних поездов.

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