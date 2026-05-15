В Киеве ракета разрушила дом, где ранее жил погибший украинский военный: погибла его дочь. Фото

В Киеве российская ракета Х-101 попала в жилой дом, где ранее жил погибший украинский военный Евгений Яковлев с позывным "Рыжий". В результате удара погибла его младшая дочь, а еще один ребенок остается под завалами.

Видео дня

Об этом сообщил Telegram-канал Украина Online. Спасательные работы на месте удара продолжаются, а количество жертв атаки продолжает расти.

Погибший военный ранее жил в разрушенном доме

По информации канала, в доме, который разрушила российская ракета, ранее жил погибший украинский военный Евгений Яковлев с позывным "Рыжий".

Евгений защищал Украину с начала полномасштабного вторжения. Стал в ряды сил территориальной обороны, воевал в горячих точках Донецкой и Луганской областей в составе стрелковых подразделений.

Он погиб 7 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания на фронте. После его смерти у мужа остались жена и две дочери.

На фасаде лицея №88, в котором учился Евгений Яковлев, установлена мемориальная табличка в честь его памяти.

Одна дочь погибла, другую ищут под завалами

Спасатели сообщили, что после удара практически сразу обнаружили тело дочери военного – Любавы 2013 года рождения.

Еще одна дочь погибшего бойца, по предварительным данным, находится под завалами разрушенного дома.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Количество жертв атаки растет

По состоянию на сейчас известно по меньшей мере о 16 погибших в результате российского удара по Киеву. Среди жертв – двое детей.

На месте продолжают работать спасатели, медики и правоохранители, которые разбирают завалы и ищут людей, которые могут оставаться под обломками дома.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты.

В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Погибли по меньшей мере 16 человек, десятки пострадали и много пропавших без вести.

В Киеве 15 мая объявлено Днем траура по жертвам самой массированной атаки России. Будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города и запрещено проводить любые развлекательные мероприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!